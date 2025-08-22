Міністр оборони Британії обговорив із низкою партнерів "справедливий мир" для України

У Міністерстві оборони Британії повідомили, що очільник відомства Джон Гілі у п’ятницю провів телефонні розмови з низкою колег для того, аби наблизити "справедливий мир" в Україні.

Про це йдеться у повідомленні британського Міноборони 22 серпня, пише "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що Британія підтримує Україну в її сьогоднішній боротьбі та прагненні до миру.

"Сьогодні Джон Гілі обговорив з партнерами наші поточні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна зайняла якомога сильніші позиції для забезпечення справедливого і тривалого миру", – повідомили в Міноборони Британії.

Зокрема, Гілі поспілкувався з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, а також з міністрами оборони Фінляндії, Туреччини та Італії.

Раніше Гілі підтвердив, що Британія залишається готовою розглянути можливість введення військ в Україну у разі досягнення мирної угоди з РФ.

Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України.

За словами президента України Володимира Зеленського, Туреччина висловила готовність стати гарантом безпеки на морі.