Министр обороны Британии обсудил с рядом партнеров "справедливый мир" для Украины

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что глава ведомства Джон Гилли в пятницу провел телефонные переговоры с рядом коллег для того, чтобы приблизить "справедливый мир" в Украине.

Об этом говорится в сообщении британского Минобороны от 22 августа, пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что Великобритания поддерживает Украину в ее сегодняшней борьбе и стремлении к миру.

"Сегодня Джон Гилли обсудил с партнерами наши текущие усилия, направленные на то, чтобы Украина заняла как можно более сильные позиции для обеспечения справедливого и прочного мира", – сообщили в Минобороны Великобритании.

В частности, Гилли пообщался с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, а также с министрами обороны Финляндии, Турции и Италии.

Ранее Гилли подтвердил, что Великобритания остается готовой рассмотреть возможность ввода войск в Украину в случае достижения мирного соглашения с РФ.

Румыния готова предоставить НАТО военные базы в рамках гарантий безопасности для Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Турция выразила готовность стать гарантом безопасности на море.