У Німеччині газові сховища заповнені помітно гірше, ніж у попередні роки

Багато газових сховищ у Німеччині наразі значно порожніші, ніж у попередні роки, на тлі наближення опалювального сезону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі ARD.

За офіційними даними, станом на 11 серпня газові сховища Німеччини були заповнені лише на 65%. У попередні роки цей показник був значно вищим: 75% у 2022 році, 90% у 2023 році і майже 92% – у 2024-му.

У сусідніх країнах, як показав аналіз ARD, ситуація з заповнюваністю газових сховищ краща: у Франції та Польщі вона становить 80%, в Австрії – 77%, а в Бельгії – 92%.

Це сталось після того, як Євросоюз і німецький уряд значно помʼякшили вимоги до операторів газових сховищ щодо їхнього заповнення.

"Газові сховища в Німеччині історично погано заповнені, навіть у порівнянні з нашими сусідніми країнами. Не хочу сіяти паніку, але я стурбований тим, що безпека постачання не гарантована в дуже, дуже холодну зиму", – сказав ARD представник Партії зелених Міхаель Келлнер.

У Міністерстві енергетики Німеччини, однак, стверджують, що гострого ризику дефіциту газу більше не існує.

"На відміну від попередніх років, наразі ми маємо чотири плавучі термінали скрапленого природного газу, доступні для постачання. Термінали гарантують дуже гнучкий спосіб імпорту газу протягом усього року", – сказала речниця відомства у коментарі ARD.

Німецька газова промисловість пояснює низький рівень заповнення сховищ нинішніми високими цінами на газовому ринку. Тому багато постачальників не накопичували так багато природного газу в останні місяці.

За даними ЗМІ, Німеччина розглядає можливість створення стратегічного сховища газу, меншої версії американського резерву нафти на випадок надзвичайних ситуацій.

Німецька влада у 2024 році оголосила про завершення кризової ситуації з газом, яка виникла після відмови від імпорту з Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.