В Германии газовые хранилища заполнены заметно хуже, чем в предыдущие годы

Многие газовые хранилища в Германии в настоящее время значительно пустее, чем в предыдущие годы, на фоне приближения отопительного сезона.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале ARD.

По официальным данным, по состоянию на 11 августа газовые хранилища Германии были заполнены лишь на 65%. В предыдущие годы этот показатель был значительно выше: 75% в 2022 году, 90% в 2023 году и почти 92% – в 2024-м.

В соседних странах, как показал анализ ARD, ситуация с заполняемостью газовых хранилищ лучше: во Франции и Польше она составляет 80%, в Австрии – 77%, а в Бельгии – 92%.

Это произошло после того, как Евросоюз и немецкое правительство значительно смягчили требования к операторам газовых хранилищ по их заполнению.

"Газовые хранилища в Германии исторически плохо заполнены, даже по сравнению с нашими соседними странами. Не хочу сеять панику, но я обеспокоен тем, что безопасность поставок не гарантирована в очень, очень холодную зиму", – сказал ARD представитель Партии зеленых Михаэль Келлнер.

В Министерстве энергетики Германии, однако, утверждают, что острого риска дефицита газа больше не существует.

"В отличие от предыдущих лет, сейчас у нас есть четыре плавучих терминала сжиженного природного газа, доступные для поставок. Терминалы гарантируют очень гибкий способ импорта газа в течение всего года", – сказала пресс-секретарь ведомства в комментарии ARD.

Немецкая газовая промышленность объясняет низкий уровень заполнения хранилищ нынешними высокими ценами на газовом рынке. Поэтому многие поставщики не накапливали так много природного газа в последние месяцы.

По данным СМИ, Германия рассматривает возможность создания стратегического хранилища газа, меньшей версии американского резерва нефти на случай чрезвычайных ситуаций.

Немецкие власти в 2024 году объявили о завершении кризисной ситуации с газом, которая возникла после отказа от импорта из России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.