Российский военный сбежал в Норвегию, его задержали

Норвежская полиция в пятницу утром задержала российского военнослужащего, который нелегально пересек границу Норвегии и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

Пограничные силы Норвегии обнаружили незаконное пересечение границы через реку Пасвикельва около 9:20 в пятницу и сообщили об этом полиции района Финнмарк.

Правоохранители позже сообщили о задержании мужчины, но не уточнили его происхождение или мотивы пересечения границы. Полиция безопасности Норвегии также заявила, что знает о задержании, но отказалась разглашать детали.

Адвокат задержанного Тронд Бити сказал VG, что он – российский военнослужащий.

"Он находился в Украине и решил, что больше не хочет участвовать в войне. Он решил бежать в Норвегию", – добавил он.

По словам Бити, российский военный принял такое решение из "соображений совести".

Напомним, в начале 2023 года в Норвегию сбежал бывший командир группы Вагнера, который стал известен дракой в баре.

Норвегия в среду официально создала вторую бригаду в своем арктическом регионе на границе с Россией.