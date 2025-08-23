ЗМІ: Келлог відвідає Україну 24-25 серпня

Спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога очікують у Києві з дводенним візитом.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на проінформованого співрозмовника, пише "Європейська правда".

За даними "Суспільного", Келлог відвідає Україну з дводенним візитом 24–25 серпня.

Програма візиту спецпредставника президента США передбачає зустрічі з лідерами та участь у молитовному сніданку, додало джерело мовника.

Раніше про те, що Келлог готується відвідати Україну, повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келлогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона.

ЗМІ раніше дізнались, що спеціального представника не включили до делегації США на саміті між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним через позицію Росії.