СМИ: Келлог посетит Украину 24-25 августа

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ожидается в Киеве с двухдневным визитом.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на информированного собеседника, пишет "Європейська правда".

По данным "Суспільного", Келлог посетит Украину с двухдневным визитом 24-25 августа.

Программа визита спецпредставителя президента США предусматривает встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке, добавил источник вещателя.

Ранее о том, что Келлог готовится посетить Украину, сообщил журналист Reuters Грэм Слеттери.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.

СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.