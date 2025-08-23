СМИ: Келлог посетит Украину 24-25 августа
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ожидается в Киеве с двухдневным визитом.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на информированного собеседника, пишет "Європейська правда".
По данным "Суспільного", Келлог посетит Украину с двухдневным визитом 24-25 августа.
Программа визита спецпредставителя президента США предусматривает встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке, добавил источник вещателя.
Ранее о том, что Келлог готовится посетить Украину, сообщил журналист Reuters Грэм Слеттери.
Президент Украины Владимир Зеленский встречался с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.
СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.