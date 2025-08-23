У Німеччини знову влаштували підпал на залізничній колії

У районі міста Вупперталь на заході Німеччини невідомі влаштували підпал на залізничній колії, що сталось після кількох подібних інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Інцидент стався напередодні, 22 серпня, неподалік залізичної станції Вупперталь-Обербармен. За даними Deutsche Bahn, невідомі перерізали два кабелі на одній з ділянок залізниці.

Унаслідок підпалу постраждала система підігріву перемикачів колії, яка запобігає їхньому замерзанню взимку. Тому інцидент не викликав перебоїв у залізничному русі.

У Deutsche Bahn уточнили, що пожежа сталася не безпосередньо на перемикачах, а на прилеглій території. Полумʼя вдалось швидко загасити ввечері у пʼятницю.

Речник поліції Вупперталя в коментарі DPA заявив, що слідство розглядає навмисний підпал як основну причину інциденту, наразі підозрюваних немає.

Обшук біля місця підпалу не дозволив виявити нічого підозрілого, додав він.

Зазначимо, що це не перший подібний інцидент.

Трохи менше місяця тому на залізничній лінії Дюссельдорф – Дуйсбург у Північному Рейні-Вестфалії влаштували два підпали, які суттєво вплинули на рух поїздів.

За непідтвердженими даними, відповідальність за інцидент узяла на себе ультраліва група. Інциденти розслідують як диверсію.