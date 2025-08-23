В Германии снова устроили поджог на железнодорожных путях

В районе города Вупперталь на западе Германии неизвестные устроили поджог на железнодорожных путях, что произошло после нескольких подобных инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел накануне, 22 августа, недалеко от железнодорожной станции Вупперталь-Обербармен. По данным Deutsche Bahn, неизвестные перерезали два кабеля на одном из участков железной дороги.

В результате поджога пострадала система подогрева переключателей пути, которая предотвращает их замерзание зимой. Поэтому инцидент не вызвал перебоев в железнодорожном движении.

В Deutsche Bahn уточнили, что пожар произошел не непосредственно на переключателях, а на прилегающей территории. Пламя удалось быстро потушить вечером в пятницу.

Представитель полиции Вупперталя в комментарии DPA заявил, что следствие рассматривает умышленный поджог как основную причину инцидента, подозреваемых пока нет.

Обыск возле места поджога не позволил обнаружить ничего подозрительного, добавил он.

Отметим, что это не первый подобный инцидент.

Чуть меньше месяца назад на железнодорожной линии Дюссельдорф – Дуйсбург в Северном Рейне-Вестфалии устроили два поджога, которые существенно повлияли на движение поездов.

По неподтвержденным данным, ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группа. Инциденты расследуются как диверсия.