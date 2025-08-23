Кубилюс ожидает, что члены ЕС инвестируют кредиты SAFE в украинскую оборонку

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сказал, что более оптимистично относится к перспективе инвестиций средств из оборонного фонда SAFE в размере 150 миллиардов евро в украинскую оборонную промышленность.

Его слова цитирует "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Кубилюс предположил, что уже в ноябре Еврокомиссия может объявить, сколько из займов из фонда SAFE будут направлены в пользу Украины.

Он заявил, что "значительно более оптимистичен" по сравнению с весной, когда выражал обеспокоенность тем, что не слышал намерений брать кредиты SAFE именно для закупок в Украине.

Еврокомиссар также сказал, что не знает, готовы ли страны ЕС профинансировать закупку американского оружия на 90 миллиардов долларов, как об этом после переговоров в Вашингтоне заявлял Владимир Зеленский.

В то же время он назвал эти переговоры важными и обратил внимание на то, что "Путин нервничает, он пытается дискредитировать эту встречу".

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели планирует посетить государства Евросоюза, которые будут сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности в рамках механизма SAFE, чтобы скоординировать военную помощь Киеву.