Парламент Нідерландів не підтримав визнання Палестини і санкції проти Ізраїлю

Нідерландські законодавці в суботу відхилили пропозицію про визнання Палестинської держави та санкційні заходи проти Ізраїлю на тлі політичної кризи в уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Парламент Нідерландів не проголосував за визнання Палестини, а також бойкот товарів з окупованих Ізраїлем територій на Західному березі річки Йордан і заборону на закупівлю зброї в Ізраїлі.

Більшість депутатів водночас підтримала заклик до уряду Ізраїлю дозволити міжнародним і національним журналістам в'їзд до сектору Гази та до "максимального тиску" на країни, які підтримують лідерів ХАМАС.

Голосування відбулося після раптової відставки очільника Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа в п'ятницю ввечері на знак протесту проти відмови уряду накласти жорсткіші санкції проти Ізраїлю через гуманітарну кризу в Газі.

Колеги Вельдкампа з центристської партії "Новий суспільний договір" (NSC) також подали у відставку в п'ятницю.

Їхній відхід посилив тиск на і без того слабкий уряд Нідерландів, який розпався в червні після того, як ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса вийшла з коаліції через суперечки щодо міграційної політики країни.