Парламент Нідерландів не підтримав визнання Палестини і санкції проти Ізраїлю

Новини — Субота, 23 серпня 2025, 18:44 — Олег Павлюк

Нідерландські законодавці в суботу відхилили пропозицію про визнання Палестинської держави та санкційні заходи проти Ізраїлю на тлі політичної кризи в уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Парламент Нідерландів не проголосував за визнання Палестини, а також бойкот товарів з окупованих Ізраїлем територій на Західному березі річки Йордан і заборону на закупівлю зброї в Ізраїлі.

Більшість депутатів водночас підтримала заклик до уряду Ізраїлю дозволити міжнародним і національним журналістам в'їзд до сектору Гази та до "максимального тиску" на країни, які підтримують лідерів ХАМАС.

Король Нідерландів прийняв відставку глави МЗС із колегами та назначив їм заміну

Голосування відбулося після раптової відставки очільника Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа в п'ятницю ввечері на знак протесту проти відмови уряду накласти жорсткіші санкції проти Ізраїлю через гуманітарну кризу в Газі.

Колеги Вельдкампа з центристської партії "Новий суспільний договір" (NSC) також подали у відставку в п'ятницю.

Їхній відхід посилив тиск на і без того слабкий уряд Нідерландів, який розпався в червні після того, як ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса вийшла з коаліції через суперечки щодо міграційної політики країни.

