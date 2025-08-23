Парламент Нидерландов не поддержал признание Палестины и санкции против Израиля

Нидерландские законодатели в субботу отклонили предложение о признании Палестинского государства и санкционных мерах против Израиля на фоне политического кризиса в правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Парламент Нидерландов не проголосовал за признание Палестины, а также бойкот товаров с оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан и запрет на закупку оружия в Израиле.

Большинство депутатов в то же время поддержали призыв к правительству Израиля разрешить международным и национальным журналистам въезд в сектор Газа и "максимальное давление" на страны, которые поддерживают лидеров ХАМАС.

Голосование состоялось после внезапной отставки главы Министерства иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа в пятницу вечером в знак протеста против отказа правительства ввести более жесткие санкции против Израиля из-за гуманитарного кризиса в Газе.

Коллеги Вельдкампа из центристской партии "Новый общественный договор" (NSC) также подали в отставку в пятницу.

Их уход усилил давление на и без того слабое правительство Нидерландов, которое распалось в июне после того, как ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса вышла из коалиции из-за споров о миграционной политике страны.