В Армении на протесте требовали вывода россиян с военной базы

Армянская партия "Во имя Республики" и ее сторонники в субботу организовали акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

Протестующие требовали от правительства Армении вывести российскую военную базу из Гюмри. На видео видно, что базу охраняет значительное количество полиции.

Участники протеста также держали плакаты с надписями типа "102-я военная база – вон из Армении", скандировали лозунги против российской власти и показывали в сторону базы средний палец.

Это не первый подобный протест в Гюмри, где требуют вывода российских военных из 102-й базы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2023 году говорил, что не видит преимуществ в длительном присутствии российских военных баз в стране, поскольку РФ не выполнила своих союзнических обязательств.