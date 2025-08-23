Пассажир рейса в Португалию бредил и пытался проникнуть в кабину пилотов

Попытка проникновения в кабину пилотов привела к развороту рейса авиакомпании EasyJet, который следовал из французского Лиона в город Порту в Португалии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сообщили в EasyJet, 26-летний пассажир рейса Лион – Порту попытался проникнуть в кабину пилотов вскоре после взлета из аэропорта во Франции.

Мужчину задержали другие пассажиры и удерживали до возвращения в аэропорт Лиона, где его задержала полиция.

Медицинское обследование подтвердило, что 26-летний пассажир родом из Португалии страдает воздушной болезнью и бред. Его госпитализировали.

Между тем самолет после задержки снова вылетел из Франции и приземлился в Порту поздно вечером в пятницу.

В апреле сообщалось, что самолету авиакомпании Wizz Air пришлось садиться в Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Еще раньше, в 2023 году, пассажир рейса Ryanair, который должен был следовать из Хорватии в Лондон, начал вести себя неадекватно и попытался открыть дверь, когда самолет уже направлялся на взлетную полосу; его высадили.