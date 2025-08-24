Британия продолжит обучение украинских военных до конца 2026 года

Великобритания продолжит программу подготовки украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить армию перед заключением любого потенциального мирного соглашения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны страны, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, программа Interflex, которая предусматривает как боевую подготовку, так и обучение навыкам руководства, будет продлена как минимум до конца 2026 года.

На данный момент в рамках программы Interflex в Великобритании прошли подготовку более 50 тысяч украинских новобранцев.

"Мы продолжим усиливать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать завтра. Учитывая продолжающиеся российские атаки, мы должны поставить Вооруженные силы Украины в самое сильное возможное положение. И по мере продолжения усилий на пути к миру мы должны сделать украинцев самым сильным возможным сдерживающим фактором для обеспечения этого будущего мира", – заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Как известно, на территории Европы учения украинских военных проходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Великобританией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

Операция Interflex была инициирована осенью 2022 года, в ней принимают участие более 10 стран, которые обеспечивают подготовку украинских военнослужащих на территории Великобритании.

В апреле премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил военную базу на западе Англии, где проходят обучение украинские военные, и высоко оценил их стойкость.