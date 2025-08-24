Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День незалежності

У неділю, 24 серпня, відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн G7.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

З нагоди Дня незалежності України міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив повну підтримку його країни Києву в досягненні справедливого і тривалого миру, з повним дотриманням суверенітету України та в тісній координації з США та європейськими партнерами.

"У цьому контексті Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликаній канадським головуванням сьогодні о 14:00. Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні", – йдеться у заяві.

Також Таяні доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також – спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Зазначимо, мова йде про зустріч у Вашингтоні, на які були присутні У президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте; очільники урядів Німеччини, Британії та Італії – Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Джорджа Мелоні; президенти Франції та Фінляндії Емманюель Макрон та Александр Стубб.

