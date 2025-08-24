Главы МИД стран G7 проведут виртуальную встречу в День независимости

В воскресенье, 24 августа, состоится виртуальная встреча министров иностранных дел стран G7.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".

По случаю Дня независимости Украины министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил полную поддержку его страны Киеву в достижении справедливого и прочного мира, с полным соблюдением суверенитета Украины и в тесной координации с США и европейскими партнерами.

"В этом контексте Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7, созванной канадским председательством сегодня в 14:00. Это также станет возможностью подвести итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудить перспективы мира в Украине", – говорится в заявлении.

Также Таяни поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел цветами украинского флага. Так же подсветят Колизей.

Как известно, 24 августа Киев посещают премьер-министр Канады Марк Карни, а также – спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Отметим, речь идет о встрече в Вашингтоне, на которой присутствовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте; главы правительств Германии, Великобритании и Италии – Фридрих Мерц, Кир Стармер и Джордж Мелони; президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб.

