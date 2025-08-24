Канада у вересні передать Україні озброєння на понад $1 млрд

Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

Про це заявив прем'єр Канади Марк Карні під час промови в Києві, повідомляє "Європейська правда".



Він нагадав, що на саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", – заявив Карні.

Він також пообіцяв "десятки мільйонів" на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ та посилення місцевої демократії в Україні.

Варто звернути увагу, що 24 серпня Карні приїхав у Київ у День Незалежності.

Прем’єр-міністр Канади загалом відвідає три європейські країни з метою посилити співпрацю в торгівлі, енергетиці та колективній обороні.