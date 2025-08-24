Канада в сентябре передаст Украине вооружение на более чем $1 млрд

Канада уже в сентябре передаст Украине вооружение на более чем $1 млрд.

Об этом заявил премьер Канады Марк Карни во время речи в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что на саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлен на усиление вашего арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", – заявил Карни.

Он также пообещал "десятки миллионов" на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ и усиление местной демократии в Украине.

Стоит обратить внимание, что 24 августа Карни приехал в Киев в День Независимости.

Премьер-министр Канады в целом посетит три европейские страны с целью усилить сотрудничество в торговле, энергетике и коллективной обороне.