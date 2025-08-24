Карні відвідає країни Європи, аби обговорити оборону і безпеку

Прем’єр-міністр Канади відвідає три європейські країни з метою посилити співпрацю в торгівлі, енергетиці та колективній обороні.

Про це йдеться в офіційній заяві його офісу, передає "Європейська правда".

З 25 по 27 серпня Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію, щоб зміцнити відносини з європейськими союзниками та розвиток співпраці в ключових сферах, зокрема торгівлі, енергетики, видобутку важливих корисних копалин та колективної оборони.

У Варшаві Карні зустрінеться з польськими колегами, щоб розвинути стратегічне партнерство між Канадою та Польщею і поглибити співпрацю в галузі торгівлі, енергетики та оборони.

Прем'єр-міністр Канади також підкреслить незмінну підтримку Канадою тривалого миру в Україні та Європі, наголосивши, що жодних рішень щодо України не можна ухвалювати без України, а жодних рішень щодо Європи – без Європи.

У Берліні прем'єр-міністр зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб сприяти зміцненню економічного співробітництва та вирішенню нагальних глобальних викликів у сфері безпеки.

Потім прем'єр-міністр відправиться до Риги, де зустрінеться з латвійськими лідерами, щоб зміцнити двосторонні відносини між Латвією та Канадою та розширити торгівлю, зокрема в оборонному секторі.

Прем'єр-міністр також відвідає військовослужбовців Збройних сил Канади, які беруть участь в операції REASSURANCE, найбільшій активній військовій місії Канади за кордоном.

"У міру того, як світ стає все більш небезпечним і розділеним, Канада зосереджується на зміцненні та диверсифікації своїх міжнародних партнерських відносин. Канада поглиблює співпрацю в галузі торгівлі, енергетики та оборони з нашими давніми європейськими союзниками. Разом ми створимо більшу безпеку, стабільність і процвітання по обидва боки Атлантики", – додав Карні.

Варто звернути увагу, що 24 серпня Карні приїхав у Київ у День Незалежності.

Напередодні ЗМІ писали, що спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога очікують у Києві з дводенним візитом 24 та 25 серпня.

А 22 серпня президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.