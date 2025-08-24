Парламентарі 30 країн: мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ

Парламентарі, представники глобальної парламентської мережі United for Ukraine, виступили із заявою на підтримку України.

Текст заяви є у розпорядженні "Європейської правди".

Делегація депутатів неформальної мережі, яка налічує парламентарів з 30 країн, у День незалежності перебуває з візитом солідарності з Україною.

Депутати наголошують, що існує лише одна перешкода на шляху до миру і лише одна першопричина цієї війни: Владімір Путін та його імперіалістична одержимість.

"Підкреслюємо, що будь-яка угода про припинення вогню або мирна угода, укладена без участі України та європейських союзників за столом переговорів – угода, яка не гарантує суверенітет і територіальну цілісність України, суперечить Конституції України, Статуту ООН, Гельсінському Заключному акту і – загалом – міжнародному праву та його принципам, не містить ефективних і надійних гарантій безпеки для України, підриває прагнення України стати членом трансатлантичної сім'ї, – не принесе миру, а навпаки, заохотить Росію", – йдеться у заяві.

Вони наголошують, що справжній мир вимагає повного і безумовного припинення вогню, включаючи, але не обмежуючись цим, негайне припинення всіх ударів по цивільних об'єктах і критично важливій інфраструктурі. Це має супроводжуватися прозорим, надійним (бажано під керівництвом США/Європи) моніторингом і верифікацією, щоб гарантувати, що це не стане ще одним замороженим конфліктом.

Депутати також закликають парламенти світу терміново ухвалити резолюції, які ніколи не визнають жодну тимчасово окуповану територію України російською ні де-юре, ні де-факто, а також не приймають жодних обмежень суверенітету, внутрішньої та зовнішньої політики України, включно з її вибором альянсів.

Крім того, підписанти заяви закликали до відкриття першого переговорного кластеру в переговорах про вступ України до ЄС на початку вересня.

"За цим першим кроком має послідувати відкриття всіх шести розділів переговорів з Україною до кінця цього року, а також визначення 1 січня 2030 року як кінцевої дати членства України в ЄС, якщо всі умови будуть виконані", – йдеться у заяві.

Вони також додають, що вступ України до НАТО є важливою гарантією тривалого миру в Україні та Європі.

Заяву, зокрема, підписали, Жигімантас Павільоніс, заступник голови Комітету закордонних справ; голова United for Ukraine (Литва); Марко Міхкельсон, голова Комітету закордонних справ (Естонія); Ріхардс Колс, депутат Європарламенту, член Комітету закордонних справ, член керівного комітету U4U (Європарламент); Томас Ерндль, член Комітету закордонних справ, речник із питань міжнародної політики та безпеки партії ХСС у Бундестазі (Німеччина); Йоганнес Коскінен, голова Комітету закордонних справ (Фінляндія); Ліліана Танґі, членкиня Комітету закордонних справ, віцепрезидентка французької делегації в ПАРЄ (Франція); Даррен Мотт, барон Мотт OBE, член Палати лордів (Велика Британія); Пабло Іспан, голова групи ЄНП у Раді Європи; Іна Кошеру, очільниця комітету у закордонних справах і євроінтеграції (Молдова).

Нагадаємо, у березні 2022 року парламентарі 28 країн світу створили неформальне об’єднання United for Ukraine ("Разом задля України") з метою координувати ініціативи для підтримки України у зв’язку з російською збройною агресією.

Візит парламентарів анонсували напередодні.