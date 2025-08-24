Парламентарии 30 стран: мирное соглашение, заключенное без Украины и Европы, поощрит агрессию РФ

Парламентарии, представители глобальной парламентской сети United for Ukraine, выступили с заявлением в поддержку Украины.

Текст заявления есть в распоряжении "Европейской правды".

Делегация депутатов неформальной сети, которая насчитывает парламентариев из 30 стран, в День независимости находится с визитом солидарности с Украиной.

Депутаты отмечают, что существует только одно препятствие на пути к миру и только одна первопричина этой войны: Владимир Путин и его империалистическая одержимость.

"Подчеркиваем, что любое соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, заключенное без участия Украины и европейских союзников за столом переговоров – соглашение, которое не гарантирует суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречит Конституции Украины, Уставу ООН, Хельсинкскому Заключительному акту и – в целом – международному праву и его принципам, не содержит эффективных и надежных гарантий безопасности для Украины, подрывает стремление Украины стать членом трансатлантической семьи, – не принесет мира, а наоборот, поощрит Россию", – говорится в заявлении.

Они отмечают, что настоящий мир требует полного и безусловного прекращения огня, включая, но не ограничиваясь этим, немедленное прекращение всех ударов по гражданским объектам и критически важной инфраструктуре. Это должно сопровождаться прозрачным, надежным (желательно под руководством США/Европы) мониторингом и верификацией, чтобы гарантировать, что это не станет еще одним замороженным конфликтом.

Депутаты также призывают парламенты мира срочно принять резолюции, которые никогда не признают ни одну временно оккупированную территорию Украины российской ни де-юре, ни де-факто, а также не принимают никаких ограничений суверенитета, внутренней и внешней политики Украины, включая ее выбор альянсов.

Кроме того, подписанты заявления призвали к открытию первого переговорного кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС в начале сентября.

"За этим первым шагом должно последовать открытие всех шести разделов переговоров с Украиной до конца этого года, а также определение 1 января 2030 года как конечной даты членства Украины в ЕС, если все условия будут выполнены", – говорится в заявлении.

Они также добавляют, что вступление Украины в НАТО является важной гарантией длительного мира в Украине и Европе.

Заявление, в частности, подписали, Жигимантас Павильонис, заместитель председателя Комитета иностранных дел; председатель United for Ukraine (Литва); Марко Михкельсон, председатель Комитета иностранных дел (Эстония); Рихардс Колс, депутат Европарламента, член Комитета иностранных дел, член руководящего комитета U4U (Европарламент); Томас Эрндль, член Комитета иностранных дел, спикер по вопросам международной политики и безопасности партии ХСС в Бундестаге (Германия); Йоханнес Коскинен, председатель Комитета иностранных дел (Финляндия); Лилиана Танги, член Комитета иностранных дел, вице-президент французской делегации в ПАСЕ (Франция); Даррен Мотт, барон Мотт OBE, член Палаты лордов (Великобритания); Пабло Испан, председатель группы ЕНП в Совете Европы; Ина Кошеру, глава комитета по иностранным делам и евроинтеграции (Молдова).

Напомним, в марте 2022 года парламентарии 28 стран мира создали неформальное объединение United for Ukraine ("Вместе ради Украины") с целью координировать инициативы для поддержки Украины в связи с российской вооруженной агрессией.

Визит парламентариев анонсировали накануне.