Венс сподівається, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом 6 місяців

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом 6 місяців, "не більше".

Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC, передає "Європейська правда".

Венс висловив оптимізм щодо "енергійної дипломатії" Дональда Трампа.

"Зараз у нас є президент, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. Я думаю, що американський народ повинен пишатися цим, і яким би не був результат цього, чи закінчиться війна через 3 місяці, чи через 6 місяців, сподіваюсь, не більше, ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", – сказав він.

Венс разом з цим визнав, що на шляху переговорів бувають "пагорби і долини".

"Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами. І ми будемо продовжувати робити те, що ми повинні робити, щоб довести цю справу до кінця, я не думаю, що це станеться за одну ніч", – зазначив віцепрезидент.

Він додав, що те, чи припиняться вбивства, буде залежати від того, чи зможуть росіяни і українці знайти якусь золоту середину.

Західні держави в останні дні знову активізували дискусії про гарантії безпеки для України, які, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, складатимуться з двох рівнів.

Європейські посадовці також обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України.