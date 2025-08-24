Вэнс надеется, что войну РФ против Украины удастся завершить в течение 6 месяцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что войну РФ против Украины удастся завершить в течение 6 месяцев, "не более".

Об этом он сказал в интервью каналу NBC, передает "Европейская правда".

Вэнс выразил оптимизм относительно "энергичной дипломатии" Дональда Трампа.

"Сейчас у нас есть президент, который участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства. Я думаю, что американский народ должен гордиться этим, и каким бы ни был результат этого, закончится ли война через 3 месяца, или через 6 месяцев, надеюсь, не более, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", – сказал он.

Вэнс вместе с этим признал, что на пути переговоров бывают "холмы и долины".

"Иногда нам кажется, что мы достигли значительного прогресса в переговорах с русскими, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован русскими. И мы будем продолжать делать то, что мы должны делать, чтобы довести это дело до конца, я не думаю, что это произойдет за одну ночь", – отметил вице-президент.

Он добавил, что то, прекратятся ли убийства, будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы найти какую-то золотую середину.

Западные государства в последние дни вновь активизировали дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, которые, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будут состоять из двух уровней.

Европейские чиновники также обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

