Президент Владимир Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерского диалога, где главным вопросом является вето Орбана на решения в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Зеленского с премьером Канады Марком Карни в Киеве, передает "Европейская правда".

Зеленского спросили, появилось ли у него больше рычагов влияния на венгерского премьера Виктора Орбана, который блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении между Украиной и ЕС, после ударов по нефтепроводу "Дружба" и просьбы к президенту США Дональду Трампу.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – сказал Зеленский с улыбкой.

Стоит отметить, что на днях в статье "ЕвроПравды" высказывалось предположение о том, что весомое влияние на Орбана сейчас осуществляют украинские Силы беспилотных систем под командованием „Мадьяра" Роберта Бровди, которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".

Как отмечалось, до сих пор Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" – прежде всего для того, чтобы не портить окончательно отношения с Венгрией.

"Но новый курс Орбана не оставил нам выбора... Официально Украина, конечно же, не признает связь этих ударов с вступительным процессом, но слишком большое количество "совпадений" не оставляет в этом значительных сомнений", – говорится в статье.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто после разговора с заместителем российского министра энергетики Павелом Сорокиным заявил, что ремонт "Дружбы" продлится минимум пять дней.

В исполнительном органе ЕС подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и они получили соответствующее письмо от их органов власти.