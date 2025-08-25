Главы МИД Украины и Венгрии вступили в перепалку из-за слов Зеленского и "Дружбы"

Главы МИД Украины и Венгрии вступили в перепалку из-за высказываний президента Владимира Зеленского и недавних украинских атак на нефтепровод „Дружба".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне, в День независимости, Владимир Зеленский в общении с прессой обыграл слово "дружба", отметив, что украинская власть всегда поддерживала дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение в связи с этими словами Зеленского. Мол, глава государства использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии.

"Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же от других", – заявил Сийярто в соцсети Х.

Он сказал, что в последние дни Украина осуществила серьезные атаки на энергоснабжение Венгрии, а атака на энергетическую безопасность, по его словам, является атакой на суверенитет.

"Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета. Мы призываем Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и безрассудные атаки на нашу энергетическую безопасность!" – заявил Петер Сийярто.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на этот выпад коллеги из Будапешта, отметив, что отвечает "в венгерском стиле".

"Вам не нужно указывать президенту Украины, что делать, что говорить и когда. Он является президентом Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии – в ваших руках. Диверсифицируйте энергоносители и станьте независимыми от России, как остальная Европа", – написал Сибига в соцсети Х.

Стоит отметить, что на днях в статье "ЕвроПравды" высказывалось предположение о том, что значительное влияние на премьера Венгрии Орбана, который блокирует движение Украины в ЕС, сейчас оказывают украинские Силы беспилотных систем под командованием "мадьяра" Роберта Бровди, которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".

Как отмечалось, до сих пор Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" – прежде всего для того, чтобы окончательно не испортить отношения с Венгрией.