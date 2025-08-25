Фінський президент назвав "гаранта безпеки номер один" для України

Фінський президент Александр Стубб, коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, заявив, що "головним гарантом" є сама Україна.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю програмі One Nation на телеканалі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Стубб, який був присутній на зустрічі у Білому домі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та євролідерами 18 серпня, сказав, що одним з ключових результатів цих переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантій безпеки.

"І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі", – сказав Стубб.

Він додав, що Європа "буде підтримувати це", а США "координуватимуть надання певної допомоги, сприяння та підтримки".

"Тож зараз ми опрацьовуємо деталі. І пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити щодо гарантій безпеки", – сказав Стубб, коментуючи потенційне направлення військових контингентів в Україну.

Західні держави в останні дні знову активізували дискусії про гарантії безпеки для України, які, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, складатимуться з двох рівнів.

Європейські посадовці також обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

