Финский президент назвал "гаранта безопасности номер один" для Украины

Финский президент Александр Стубб, комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, заявил, что "главным гарантом" является сама Украина.

Об этом Стубб сказал в интервью программе One Nation на телеканале Fox News, сообщает "Европейская правда".

Стубб, который присутствовал на встрече в Белом доме с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и евролидерами 18 августа, сказал, что одним из ключевых результатов этих переговоров стало начало проработки деталей будущих гарантий безопасности.

"И отправная точка очень проста. Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина. Она имеет одну из самых современных и крупных армий в мире", – сказал Стубб.

Он добавил, что Европа "будет поддерживать это", а США "координировать предоставление определенной помощи, содействия и поддержки".

"Поэтому сейчас мы прорабатываем детали. И помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности", – сказал Стубб, комментируя потенциальное направление военных контингентов в Украину.

Западные государства в последние дни вновь активизировали дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, которые, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будут состоять из двух уровней.

Европейские чиновники также обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

