ЗМІ: Мерц обмірковує кандидатуру фон дер Ляєн на пост президента Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який очолює консервативну партію ХДС, міркує над тим, щоб на наступних виборах президента країни у 2027 році запропонувати кандидатуру чинної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це стало відомо виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні, на дні відкритих дверей у відомстві канцлера, Мерца запитали, чи стане жінка вперше федеральним президентом у 2027 році. На це Мерц відповів: "Це було б добре".

За даними видання, список потенційних кандидаток дуже короткий: президентка Бундестагу Юлія Кльокнер, міністерка у справах сім'ї Карін Прін, президентка парламенту Баварії Ільзе Айгнер.

Однак нещодавно в урядових колах пролунали чутки, що Мерц серйозно розглядає кандидатуру глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що також належить до ХДС.

Фон дер Ляєн розпочала свій другий термін на посту глави ЄК наприкінці 2024 року. На виборах федерального президента в лютому 2027 року понад половина її строку буде позаду.

"Кілька факторів роблять цю ідею привабливою, наприклад, для самої фон дер Ляєн: вона вже зарекомендувала себе в Брюсселі завдяки "Зеленому курсу" і допомозі Україні, її відставка не стала би пониженням. І вона знову була б першою у своєму роді: першою міністеркою оборони, першою головою Європейської комісії і першою федеральною президенткою", – пише видання.

Своєю чергою, партія ХДС Мерца могла би похвалитися тим, що після першої жінки-канцлера також висунула першу федеральну президентку.

Чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває на посаді другий термін. Вперше він був обраний шляхом голосування у парламенті в лютому 2017 року, вдруге - в лютому 2022 року.

Повноваження президента Німеччини є переважно представницькими й символічними: він представляє країну на міжнародній арені, акредитує послів та має право помилування.