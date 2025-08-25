СМИ: Мерц обдумывает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц размышляет над тем, чтобы на следующих выборах президента страны в 2027 году предложить кандидатуру действующего президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом стало известно изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Накануне, на дне открытых дверей в ведомстве канцлера, Мерца спросили, станет ли женщина впервые федеральным президентом в 2027 году. На это Мерц ответил: "Это было бы хорошо".

По данным издания, список потенциальных кандидаток очень короткий: президент Бундестага Юлия Клёкнер, министр по делам семьи Карин Прин, президент парламента Баварии Ильзе Айгнер.

Однако недавно в правительственных кругах прошли слухи, что Мерц серьезно рассматривает кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен начала свой второй срок на посту главы ЕК в конце 2024 года. На выборах федерального президента в феврале 2027 года более половины ее срока будет позади.

"Несколько факторов делают эту идею привлекательной, например, для самой фон дер Ляйен: она уже зарекомендовала себя в Брюсселе благодаря "Зеленому курсу" и помощи Украине, ее отставка не стала бы понижением. И она снова была бы первой в своем роде: первым министром обороны, первым председателем Европейской комиссии и первым федеральным президентом", – пишет издание.

В свою очередь партия ХДС Мерца могла бы похвастаться тем, что после первой женщины-канцлера также выдвинула первую федеральную президентку.

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в должности второй срок. Впервые он был избран путем голосования в парламенте в феврале 2017 года, второй раз - в феврале 2022 года.

Полномочия президента Германии являются преимущественно представительскими и символическими: он представляет страну на международной арене, аккредитует послов и имеет право помилования.