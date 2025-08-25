У Польщі кажуть, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський заявив, що білоруський режим Александра Лукашенка повертається до початкового маршруту переправлення мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського міністра наводить PAP.

Як наголосив Кервінський, ці дії Білорусі стали відповіддю на посилення Польщею заходів із захисту кордонів з Литвою та Німеччиною.

За його словами, чим щільніше охороняється польсько-литовський кордон, тим більше служби Лукашенка посилюють тиск на польсько-білоруському кордоні.

"Лукашенко і російські служби, бачачи, що ми повільно закриваємо системи переправлення мігрантів до Європейського Союзу завдяки контролю на польсько-литовському та польсько-німецькому кордонах, повертаються до цього початкового маршруту", – сказав Кервінський.

Міністр також повідомив, що його заступники у понеділок візьмуть участь у зустрічах зі своїми колегами з Литви та Латвії, під час яких обговорюватимуть подальші спільні заходи щодо укріплення польсько-литовського кордону.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Згодом його продовжили до 4 жовтня.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.