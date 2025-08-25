В Польше говорят, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский заявил, что белорусский режим Александра Лукашенко возвращается к первоначальному маршруту переправки мигрантов на польско-белорусской границе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит PAP.

Как отметил Кервинский, эти действия Беларуси стали ответом на усиление Польшей мер по защите границ с Литвой и Германией.

По его словам, чем плотнее охраняется польско-литовская граница, тем больше службы Лукашенко усиливают давление на польско-белорусской границе.

"Лукашенко и российские службы, видя, что мы медленно закрываем системы переправки мигрантов в Европейский Союз благодаря контролю на польско-литовской и польско-немецкой границах, возвращаются к этому первоначальному маршруту", – сказал Кервинский.

Министр также сообщил, что его заместители в понедельник примут участие во встречах со своими коллегами из Литвы и Латвии, во время которых будут обсуждать дальнейшие совместные меры по укреплению польско-литовской границы.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. Впоследствии его продлили до 4 октября.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.