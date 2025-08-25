Власти Польши обещают не засекречивать расследование инцидента с падением российского дрона

В польском правительстве заверили, что данные расследования инцидента с падением и взрывом российского дрона в селе Осины не будут засекречены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель главы польского МВД Чеслав Мрочек в эфире RMF FM.

Мрочек отметил, что прокурор, который занимается расследованием инцидента с дроном, хорошо информирует общественность.

"В этом деле ведется расследование прокуратуры. Прокурор хорошо коммуницирует с общественностью. В этом деле ничего не будет засекречено", – сказал замминистра.

Он заверил, что общество узнает обо всех обстоятельствах этого случая.

"Образцы для исследования были взяты различными экспертами, эти действия требуют времени, но мы с уверенностью можем сказать, что с самого начала мы предоставляем всю информацию, никаких замалчиваний нет", – заявил Мрочек.

Он также добавил, что у Польши есть возможность выявлять такие объекты и обезвреживать их.

"У нас есть определенные недостатки... если речь идет об обнаружении объектов, летящих на низких высотах... Но мы в состоянии задействовать все собственные дополнительные силы и контролировать ситуацию. Более того, мы имеем возможности НАТО. У нас есть возможность выявлять и уничтожать такие объекты", – подчеркнул заместитель главы МВД.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польше упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона.