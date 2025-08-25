У Литві розкрили схему обходу санкцій проти РФ: затримано 11 осіб

У Литві співробітники Кримінальної служби митниці (КСМ) виявили каунаську компанію, яка, імовірно, маскувалася під фіктивних одержувачів в Португалії і намагалася переправити до Росії промислове водоочисне обладнання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У КСМ поінформували, що нещодавно у цій компанії пройшли обшуки, було затримано 11 осіб і вилучено кілька тонн різного обладнання, призначеного для проєктів у Росії.

Після допиту затриманих відпустили, двом з них обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.

Також було затримано дві вантажівки з вищезазначеним обладнанням: одна в Каунасі, друга рухалася в бік литовсько-польського кордону. Третій вантаж затримали співробітники правоохоронних органів у Болгарії.

За даними служби, це обладнання призначалося для конкретних промислових об'єктів у Росії.

Зазначається, що у Португалії та Болгарії також пройшли обшуки у співпраці з місцевими правоохоронцями. У Португалії обшуки відбулись у фіктивного одержувача фільтрувального обладнання, а в Болгарії – на вантажному терміналі – складі, де зберігається продукція каунаського підприємства.

В ході обшуків було вилучено кілька тонн водоочисного обладнання та його комплектуючих.

Правоохоронні органи підозрюють, що, в обхід міжнародних санкцій, все це обладнання опинилося б в Росії, а частина використовувалася б в нафтовій промисловості цієї країни.

КСМ Литви проводить досудове розслідування порушення міжнародних санкцій, його очолює Каунаська окружна прокуратура.

На початку серпня в Латвії прокуратура висунула звинувачення членам правління місцевої компанії SIA "Arta-F" у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад шість мільйонів євро.

А у Польщі в травні троє осіб опинилися за ґратами у зв’язку з ігноруванням санкцій ЄС, запроваджених проти Росії і Білорусі.