В Литве раскрыли схему обхода санкций против РФ: задержаны 11 человек
В Литве сотрудники Криминальной службы таможни (КСМ) обнаружили каунасскую компанию, которая, предположительно, маскировалась под фиктивных получателей в Португалии и пыталась переправить в Россию промышленное водоочистное оборудование.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
В КСМ проинформировали, что недавно в этой компании прошли обыски, были задержаны 11 человек и изъято несколько тонн различного оборудования, предназначенного для проектов в России.
После допроса задержанных отпустили, двум из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, второй двигался в сторону литовско-польской границы. Третий груз задержали сотрудники правоохранительных органов в Болгарии.
По данным службы, это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России.
Отмечается, что в Португалии и Болгарии также прошли обыски в сотрудничестве с местными правоохранителями. В Португалии обыски прошли у фиктивного получателя фильтровального оборудования, а в Болгарии – на грузовом терминале – складе, где хранится продукция каунасского предприятия.
В ходе обысков было изъято несколько тонн водоочистного оборудования и его комплектующих.
Правоохранительные органы подозревают, что, в обход международных санкций, все это оборудование оказалось бы в России, а часть использовалась бы в нефтяной промышленности этой страны.
КСМ Литвы проводит досудебное расследование нарушения международных санкций, его возглавляет Каунасская окружная прокуратура.
В начале августа в Латвии прокуратура предъявила обвинения членам правления местной компании SIA "Arta-F" в поставке швейной фурнитуры и различного сырья для производства формы для российской армии на сумму более шести миллионов евро.
А в Польше в мае три человека оказались за решеткой в связи с игнорированием санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.