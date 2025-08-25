В Литве раскрыли схему обхода санкций против РФ: задержаны 11 человек

В Литве сотрудники Криминальной службы таможни (КСМ) обнаружили каунасскую компанию, которая, предположительно, маскировалась под фиктивных получателей в Португалии и пыталась переправить в Россию промышленное водоочистное оборудование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В КСМ проинформировали, что недавно в этой компании прошли обыски, были задержаны 11 человек и изъято несколько тонн различного оборудования, предназначенного для проектов в России.

После допроса задержанных отпустили, двум из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, второй двигался в сторону литовско-польской границы. Третий груз задержали сотрудники правоохранительных органов в Болгарии.

По данным службы, это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России.

Отмечается, что в Португалии и Болгарии также прошли обыски в сотрудничестве с местными правоохранителями. В Португалии обыски прошли у фиктивного получателя фильтровального оборудования, а в Болгарии – на грузовом терминале – складе, где хранится продукция каунасского предприятия.

В ходе обысков было изъято несколько тонн водоочистного оборудования и его комплектующих.

Правоохранительные органы подозревают, что, в обход международных санкций, все это оборудование оказалось бы в России, а часть использовалась бы в нефтяной промышленности этой страны.

КСМ Литвы проводит досудебное расследование нарушения международных санкций, его возглавляет Каунасская окружная прокуратура.

В начале августа в Латвии прокуратура предъявила обвинения членам правления местной компании SIA "Arta-F" в поставке швейной фурнитуры и различного сырья для производства формы для российской армии на сумму более шести миллионов евро.

А в Польше в мае три человека оказались за решеткой в связи с игнорированием санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.