Обрив кабелів у Балтійському морі: у Фінляндії судять капітана і офіцерів судна Eagle S

У столиці Фінляндії Гельсінкі в понеділок, 25 серпня, розпочався суд над капітаном нафтового танкера Eagle S і двома його помічниками, яких звинувачують у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі в грудні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

В ході судового засідання сторона обвинувачення заявила, що капітан і два його помічники навмисно пошкодили кабелі, чим "створили серйозну загрозу енергопостачанню".

За словами прокурора, якір судна Eagle S впав на дно у Фінській затоці, одночасно з цим знизилися оберти двигуна корабля. Він додав, що судно тягнуло якір по дну моря протягом декількох годин, розірвавши п’ять підводних кабелів.

Прокурор вимагає щонайменше два роки і шість місяців позбавлення волі для трьох обвинувачених.

Водночас сторона захисту заявляє, що з боку капітана було б "нерозумно навмисно вчинити такий акт".

"Це не грубий вандалізм або знищення майна. Наслідки інциденту не є надзвичайно серйозними для фінського суспільства, як це визначено законом", – сказав адвокат капітана Eagle S, додавши, що інцидент був випадковістю.

За словами адвоката, "це скоріше морська аварія, ніж заявлена диверсія".

На початку серпня проти капітана, першого і другого офіцерів корабля Eagle S з тіньового флоту РФ були висунуті звинувачення.

Звинувачення стосуються вандалізму при обтяжувальних обставинах і втручання в роботу телекомунікацій при обтяжувальних обставинах, але вони також включали альтернативні кримінальні звинувачення.

Eagle S є частиною так званого тіньового флоту Росії, кораблі якого плавають під прапорами інших країн і обходять санкції.

Регіон Балтійського моря перебуває в підвищеній готовності до диверсій після серії аварій на лініях електропередач, газопроводах і телекомунікаційних мережах.

Детально про цей інцидент – у статті Російська війна йде під воду.