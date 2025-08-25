Обрыв кабелей в Балтийском море: в Финляндии судят капитана и офицеров судна Eagle S

В столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 25 августа, начался суд над капитаном нефтяного танкера Eagle S и двумя его помощниками, которых обвиняют в повреждении подводных кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В ходе судебного заседания сторона обвинения заявила, что капитан и два его помощника намеренно повредили кабели, чем "создали серьезную угрозу энергоснабжению".

По словам прокурора, якорь судна Eagle S упал на дно в Финском заливе, одновременно с этим снизились обороты двигателя корабля. Он добавил, что судно тянуло якорь по дну моря в течение нескольких часов, разорвав пять подводных кабелей.

Прокурор требует не менее двух лет и шести месяцев лишения свободы для трех обвиняемых.

В то же время сторона защиты заявляет, что со стороны капитана было бы "глупо намеренно совершить такой акт".

"Это не грубый вандализм или уничтожение имущества. Последствия инцидента не являются чрезвычайно серьезными для финского общества, как это определено законом", – сказал адвокат капитана Eagle S, добавив, что инцидент был случайностью.

По словам адвоката, "это скорее морская авария, чем заявленная диверсия".

В начале августа против капитана, первого и второго офицеров корабля Eagle S из теневого флота РФ были выдвинуты обвинения.

Обвинения касаются вандализма при отягчающих обстоятельствах и вмешательства в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах, но они также включали альтернативные уголовные обвинения.

Eagle S является частью так называемого теневого флота России, корабли которого плавают под флагами других стран и обходят санкции.

Регион Балтийского моря находится в повышенной готовности к диверсиям после серии аварий на линиях электропередач, газопроводах и телекоммуникационных сетях.

Подробно об этом инциденте – в статье Российская война уходит под воду.