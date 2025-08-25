Глава МЗС Чехії: зупинка ініціативи щодо боєприпасів буде подарунком для Путіна

Потенційне припинення ініціативи з постачання боєприпасів Україні у разі зміни влади в Чехії було б подарунком для російського правителя Владіміра Путіна.

Про це заявив у понеділок глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, його слова наводить iDnes, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на зустрічі з послами Чехії в понеділок, Ліпавський повідомив, що до чеської ініціативи з постачання боєприпасів для України, окрім Чехії, зараз долучилися ще 15 країн.

На його думку, припинення ініціативи було б подарунком для російського правителя Путіна.

"Завдяки нашій ініціативі щодо боєприпасів вдалося вп'ятеро зменшити (російську) перевагу в артилерії на полі бою і сприяти утриманню українських ліній фронту… Припинення ініціативи було б справжнім подарунком для Путіна. Ті, хто про це говорить, ризикують безпекою Європи", – сказав Ліпавський.

Ліпавський відзначив, що завдяки ініціативі минулого року Україна отримала 1,5 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів, а цього року вже понад мільйон.

Цього року планується поставити 1,8 мільйона боєприпасів.

Нагадаємо, восени у Чехії відбудуться парламентські вибори. Андрей Бабіш, чия партія ANO лідирує в опитуваннях, заявляв, що у разі приходу до влади його уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

