Глава МИД Чехии: остановка инициативы по боеприпасам будет подарком для Путина

Потенциальное прекращение инициативы по поставкам боеприпасов Украине в случае смены власти в Чехии было бы подарком для российского правителя Владимира Путина.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский, его слова приводит iDnes, сообщает "Европейская правда".

Выступая на встрече с послами Чехии в понедельник, Липавский сообщил, что к чешской инициативе по поставкам боеприпасов для Украины, кроме Чехии, сейчас присоединились еще 15 стран.

По его мнению, прекращение инициативы было бы подарком для российского правителя Путина.

"Благодаря нашей инициативе по боеприпасам удалось в пять раз уменьшить (российское) преимущество в артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта... Прекращение инициативы было бы настоящим подарком для Путина. Те, кто об этом говорит, рискуют безопасностью Европы", – сказал Липавский.

Липавский отметил, что благодаря инициативе в прошлом году Украина получила 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов, а в этом году уже более миллиона.

В этом году планируется поставить 1,8 миллиона боеприпасов.

Напомним, осенью в Чехии состоятся парламентские выборы. Андрей Бабиш, чья партия ANO лидирует в опросах, заявлял, что в случае прихода к власти его правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

