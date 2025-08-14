Фіала: Чехія вже передала Україні понад мільйон великокаліберних боєприпасів

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що завдяки ініціативі країни з постачання боєприпасів Україна вже отримала понад мільйон великокаліберних снарядів цього року.

Його слова цитує Novinky, пише "Європейська правда".

Під час засідання "коаліції рішучих" Фіала розповів про успіхи країни в ініціативі щодо постачання Україні боєприпасів.

"Станом на сьогодні ми вже доставили в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів цього року в рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів", – сказав він.

Окрім цього, він високо оцінив координацію позицій з президентом США Дональдом Трампом і привітав той факт, що віцепрезидент США Джей Ді Венс також вперше взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих".

У квітні писали, що чеська ініціатива має достатньо ресурсів для забезпечення щомісячного постачання в Україну боєприпасів до вересня 2025 року. Нагадаємо, Чехія також входить в коаліцію дронів для України.

У серпні глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкрив дипломатичне представництво країни у Дніпрі.