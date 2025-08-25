Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце недели

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, в понедельник у него состоится встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в развитие подготовки относительно возможности будущей встречи с российской стороной.

"В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Соответственно тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей", – сказал Зеленский на пресс-конференции.

Президент также отметил, что "в течение недели будет много работы".

Напомним, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

