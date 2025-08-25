Норвегія допоможе Україні з поставками газу перед зимою

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна допоможе Україні з поставками газу для проходження зимового періоду.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Спершу Зеленський розповів, що Росія своїми повітряними атаками намагається зірвати підготовку України до зими. За його словами, РФ завдає удару по місцях видобутку газу.

Зеленський згадав про допомогу Норвегії у сфері енергетики минулих років і зазначив, що розраховує на "наступні кроки".

Стьоре вказав, що Норвегія має великий досвід у сфері енергетики. Він зазначив, що взимку Україна може зіткнутись із нестачею енергоресурсів.

"Тому ми спільно з європейськими партнерами фінансуємо постачання і накопичення газу. І ми врахуємо ваші месседжі в ході нашої розмови", – зазначив норвезький прем’єр.

Повідомляли, що Норвегія виділить додаткові майже 84 млн євро на допомогу Україні з імпортом природного газу перед новим опалювальним сезоном.

Крім того, "Нафтогаз" і ЄБРР підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу.