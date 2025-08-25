Норвегия поможет Украине с поставками газа перед зимой
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна поможет Украине с поставками газа для прохождения зимнего периода.
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".
Сначала Зеленский рассказал, что Россия своими воздушными атаками пытается сорвать подготовку Украины к зиме. По его словам, РФ наносит удар по местам добычи газа.
Зеленский вспомнил о помощи Норвегии в сфере энергетики прошлых лет и отметил, что рассчитывает на "следующие шаги".
Стёре указал, что Норвегия имеет большой опыт в сфере энергетики. Он отметил, что зимой Украина может столкнуться с нехваткой энергоресурсов.
"Поэтому мы совместно с европейскими партнерами финансируем поставки и накопления газа. И мы учтем ваши месседжи в ходе нашего разговора", – отметил норвежский премьер.
Сообщалось, что Норвегия выделит дополнительные почти 84 млн евро на помощь Украине с импортом природного газа перед новым отопительным сезоном.
Кроме того, "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение о кредите на 500 млн евро на закупку газа.