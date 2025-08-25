Количество мигрантов, желающих попасть в Британию в 2025 году, достигло рекорда

По данным британского правительства, опубликованным в понедельник, 25 августа, в этом году рекордное количество мигрантов – более 28 тысяч человек – пересекли Ла-Манш на небольших лодках.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметили в британском правительстве, Ла-Манш пересекли 28 тысяч 76 мигрантов – это на 46% больше, чем за тот же период 2024 года.

Резкий рост количества мигрантов происходит на фоне растущего беспокойства населения по поводу миграции, которая, согласно опросам, является главным вопросом, беспокоящим население. Протесты против мигрантов продолжаются возле отелей, где проживают лица, ищущие убежища.

По данным правительства страны, рекорд был достигнут в воскресенье, когда 212 мигрантов прибыли на четырех разных лодках.

20 августа способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Решение было принято на фоне нескольких недель протестов, вспыхнувших после того, как одного из беженцев обвинили в сексуальном насилии над подростком.

24 августа по всей Великобритании прошли протесты против расселения искателей убежища в отелях: в некоторых городах они столкнулись со своими оппонентами.