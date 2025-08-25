Капитан и офицеры судна Eagle S отвергают обвинения в обрыве кабелей в Балтийском море

Капитан и два офицера нефтяного танкера, над которыми начался суд за повреждение пяти подводных кабелей электропередач и телекоммуникаций в Финском заливе, не признали себя виновными в начале судебного процесса в Хельсинки.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 25 августа, начался суд над капитаном нефтяного танкера Eagle S и двумя его помощниками, которых обвиняют в повреждении подводных кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года.

Прокуроры утверждают, что танкер Eagle S намеренно тянул якорь по дну моря, чтобы повредить электрокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также четыре интернет-кабеля во время инцидента, произошедшего в день Рождества.

Трое подсудимых в суде не признали себя виновными, отвергнув все обвинения и отклонив требования владельцев кабелей о возмещении ущерба на сумму в десятки миллионов евро.

Финские прокуроры требуют 2,5 года тюремного заключения для грузинского капитана танкера, зарегистрированного на Островах Кука, Давита Вадачкория, а также первого и второго офицеров из Индии за умышленное повреждение имущества и умышленное вмешательство в работу телекоммуникационных средств связи.

Прокуроры утверждают, что нанесенный ущерб создал серьезную угрозу энергоснабжению и телекоммуникациям в Финляндии, а расходы на ремонт составляют не менее 60 миллионов евро.

В начале августа против капитана, первого и второго офицеров корабля Eagle S из теневого флота РФ были выдвинуты обвинения.

Обвинения касаются вандализма при отягчающих обстоятельствах и вмешательства в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах, но они также включали альтернативные уголовные обвинения.

Eagle S является частью так называемого теневого флота России, корабли которого плавают под флагами других стран и обходят санкции.

Регион Балтийского моря находится в повышенной готовности к диверсиям после серии аварий на линиях электропередач, газопроводах и телекоммуникационных сетях.

