ЗМІ розповіли про новий інцидент із загубленими секретними документами у Швеції

Шведські ЗМІ повідомили про новий випадок недбалого поводження з конфіденційними документами, який стався в розпал процесу вступу країни до НАТО: в туалеті стокгольмського аеропорту Арланда залишили портфель з офіційними паперами, що стосувались переговорів з Туреччиною.

Про це йдеться у публікації Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

У листопаді 2022 року шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон відправився до Туреччини на зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом з метою обговорити, як Швеція може отримати згоду Анкари на вступ до НАТО.

За даними видання, на той час робота над вступом Швеції до НАТО була максимально засекречена. Лише вузьке коло осіб мало доступ до інформації про переговори, зокрема з Туреччиною, яка блокувала шведську заявку.

Як зазначено у публікації, в ході тієї поїздки в аеропорту Арланда один із посадовців забув теку з частково секретними документами.

Матеріали були знайдені прибиральником в терміналі аеропорту і, таким чином, потрапили до рук сторонніх осіб.

Співробітник повідомив про інцидент із забутою текою до відділу безпеки уряду. Він пояснив свою помилку тим, що поїздка була терміновою, а робочі дні були напруженими.

Як з'ясували журналісти DN, тека містила матеріали, підготовлені для прем'єр-міністра Крістерссона. Подібні файли широко поширені в урядових установах: вони містять звіти, аналітичні матеріали, тези виступів і нотатки, призначені для підготовки міністрів до переговорів на високому рівні.

У цьому випадку частина матеріалів була засекречена як дипломатична таємниця, розкриття якої могло б завдати шкоди відносинам Швеції з іншими країнами.

У пресслужбі шведського уряду підтвердили, що такий інцидент дійсно стався.

"Це правда, що співробітник уряду забув теку в аеропорту Арланда після поїздки прем'єр-міністра до Туреччини, і що її знайшли працівники аеропорту. Було визначено, що тека не містила інформації, що підпадає під класифікацію безпеки. Тому оцінка збитків не проводилася, і про інцидент не повідомлялося в Службу безпеки", – йдеться у відповіді пресслужби уряду.

Нещодавно у Швеції постав перед судом колишній радник з питань національної безпеки Швеції Генрік Ландергольм, якого звинувачують у недбалому поводженні з конфіденційними документами.

Ландергольм був змушений піти у відставку в січні, коли прокурор розпочав розслідування звинувачень у тому, що він нібито залишив різні документи в конференц-готелі поблизу столиці.

За інформацією шведської газети Dagens Nyheter, Ландергольм поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення може завдати шкоди безпеці Швеції.