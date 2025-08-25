СМИ рассказали о новом инциденте с утерянными секретными документами в Швеции

Шведские СМИ сообщили о новом случае небрежного обращения с конфиденциальными документами, который произошел в разгар процесса вступления страны в НАТО: в туалете стокгольмского аэропорта Арланда оставили портфель с официальными бумагами, касающимися переговоров с Турцией.

Об этом говорится в публикации Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда".

В ноябре 2022 года шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отправился в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсудить, как Швеция может получить согласие Анкары на вступление в НАТО.

По данным издания, на тот момент работа над вступлением Швеции в НАТО была максимально засекречена. Только узкий круг лиц имел доступ к информации о переговорах, в частности с Турцией, которая блокировала шведскую заявку.

Как отмечается в публикации, в ходе той поездки в аэропорту Арланда один из чиновников забыл папку с частично секретными документами.

Материалы были найдены уборщиком в терминале аэропорта и, таким образом, попали в руки посторонних лиц.

Сотрудник сообщил об инциденте с забытой папкой в отдел безопасности правительства. Он объяснил свою ошибку тем, что поездка была срочной, а рабочие дни были напряженными.

Как выяснили журналисты DN, папка содержала материалы, подготовленные для премьер-министра Кристерссона. Подобные файлы широко распространены в правительственных учреждениях: они содержат отчеты, аналитические материалы, тезисы выступлений и заметки, предназначенные для подготовки министров к переговорам на высоком уровне.

В данном случае часть материалов была засекречена как дипломатическая тайна, раскрытие которой могло бы нанести ущерб отношениям Швеции с другими странами.

В пресс-службе шведского правительства подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.

"Это правда, что сотрудник правительства забыл папку в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли работники аэропорта. Было установлено, что папка не содержала информации, подпадающей под классификацию безопасности. Поэтому оценка ущерба не проводилась, и об инциденте не сообщалось в Службу безопасности", – говорится в ответе пресс-службы правительства.

Недавно в Швеции предстал перед судом бывший советник по вопросам национальной безопасности Швеции Хенрик Ландергольм, которого обвиняют в небрежном обращении с конфиденциальными документами.

Ландергольм был вынужден уйти в отставку в январе, когда прокурор начал расследование обвинений в том, что он якобы оставил различные документы в конференц-отеле недалеко от столицы.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, Ландергольм положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения может нанести ущерб безопасности Швеции.