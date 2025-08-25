Шмигаль зустрівся із Келлогом

Міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся у понеділок, 25 серпня, із спецпредставником американського президента Кітом Келлогом.

Про це стало відомо із його соцмереж, пише "Європейська правда".

Шмигаль розповів, що начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів Росії та ситуації на фронті.

Він поінформував делегацію про оборонні пріоритети України. Також Шмигаль та Келлог обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.

Окрім цього, вони обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи.

Зазначимо, цього дня Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Також президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

