Шмыгаль встретился с Келлогом

Министр обороны Денис Шмыгаль встретился в понедельник, 25 августа, со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом.

Об этом стало известно из его соцсетей, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль рассказал, что начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американской делегации подробный анализ планов России и ситуации на фронте.

Он проинформировал делегацию об оборонных приоритетах Украины. Также Шмыгаль и Келлог обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможной новую агрессию против Украины в будущем. Работа над такими гарантиями ведется в тесном сотрудничестве с партнерами.

Кроме этого, они обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения, касающегося производства и продажи беспилотников. Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы.

Отметим, что в этот день Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

