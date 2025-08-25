Президент Фінляндії вперше прокоментував обурення через стажування сина

Фінський президент Александр Стубб у понеділок уперше прокоментував ситуацію довкола стажування свого сина Олівера Стубба, в якій запідозрили фаворитизм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На прохання прокоментувати розголос довкола стажування свого сина у престижному Фінському інституті міжнародних відносин Стубб сказав, що воліє не коментувати особисте життя.

"Ми завжди тримали своїх дітей подалі від уваги громадськості і сподіваємося, що їхнє приватне життя буде поважатися, принаймні в майбутньому", – сказав фінський президент.

Олівер Стубб розпочав тримісячне стажування у Фінському інституті міжнародних відносин на програмі, що зосереджується на зовнішній політиці Фінляндії, безпеці Північної Європи та НАТО.

Журналісти раніше зʼясували, що син фінського президента та інший кандидат отримали різні інструкції щодо подання заявки на стажування. Крім того, всі, кого раніше відбирали для стажування, були на вищому рівні навчання, ніж Стубб, а також мали досвід роботи.

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з триатлону, використавши псевдонім.

Старший син Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – у травні заявив, що одного дня може балотуватись на посаду президента США.